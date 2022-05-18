Росіяни намагаються закріпитися в Запорізькій області: Старух про ситуацію в регіоні

Травень, 18 в 18:33

Росіяни періодично намагаються контрнаступати в Запорізькій області. Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух журналісту ICTV Павлу Васильєву.

Він зазначив, що в глибині фронту окупанти створюють доволі потужну лінію укріплень.

– Місто Оріхів на лінії зіткнення вже з березня під окупацією, а Гуляйполе чинить супротив. Загалом картина не змінилася. Якщо в березні-квітні вони намагалися проламати оборону Гуляйполя, вийти на Покровське Дніпропетровської області, то коли плани стали безуспішними, перекинули удар. Основні заходи зараз перенесені на Донецьку та Луганську ділянки, – пояснив Старух.

Він додав, що росіяни скрізь намагаються створити свою псевдовладу та взяти під контроль ситуацію в громадах.

Зараз дивляться

– Окупанти намагаються за допомогою колаборантів та інших терористичних заходів поставити дії влади під контроль, – вважає Старух.

За словами голови Запорізької ОВА, окупанти періодично завдають ракетних ударів по області:

– Майже три місяці Запорізька область воює і працює, відповідно, хлопці утримують рубежі, які займають окупанти. Просування ворога немає. Концентрації якоїсь великої сили ми теж не бачимо. Основні бої ідуть у Харківській та Луганській областях.

Старух додав, якщо ворог прорве східну частину, то загроза для Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу зросте досить сильно. За його словами, наразі не спостерігається велика загроза для Запорізької області.

– Принаймні, концентрації сил та засобів противника в такому обсязі, щоб досягти успіху, немає, – зазначив голова ОВА.

Старух також згадав і Маріуполь, який прийняв на себе головний удар. Саме завдяки захисникам міста Запорізька область мала більше часу для укріплення своїх позицій.