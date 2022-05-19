У Дії знову доступна оновлена послуга для ВПО

Травень, 18 в 22:43

В додаток Дія повернулася послуга для внутрішньо переміщених осіб.

Команда Дії завершила технічні оновлення послуги згідно з постановою Кабінету Міністрів України. Тепер українці знову можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та соціальні виплати онлайн.

– Послуга доступна для громадян, які перемістилися з території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, – йдеться у повідомленні.

Команда Дії також повідомляє, що Мінсоцполітики нарахує кошти всім, хто раніше отримав довідку ВПО та чекає виплату на картку єПідтримка.

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Термін їх зарахування залежить від того, коли Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перерахує кошти у банк отримувача.