Україна готується до деокупації та подальшої реінтеграції Криму – Ташева

Травень, 18 в 16:59

Україна працює над деокупацією та подальшою реінтеграцією Кримського півострова. Для цього здійснюють низку заходів, які включають питання люстрації, відповідальності за колабораціонізм та амністію.

Стратегія деокупації та реінтеграції, введена у дію указом президента України Володимира Зеленського у 2021 році, залишиться актуальною. Про це заявила постійна представниця президента України у Криму Таміла Ташева.

– Держава готується до деокупації, подальшої реінтеграції Криму та інших окупованих територій. Люди, які живуть навіть декілька місяців в умовах окупації, уже зараз відчули на собі наслідки, які несе режим окупаційної адміністрації, – переконана вона.

Першочергово необхідно провести у Криму люстрацію, притягнення до відповідальності за колабораційну діяльність та пособництво, вважає представниця президента України у Криму. Вона наголосила, що відповідальність нестимуть лише воєнні злочинці, які порушували права людини.

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– Більшість населення, яке проживає на тимчасово окупованій території, не нестиме відповідальність за те, що вони проживали в окупації, продовжували працювати, – пояснила Таміла Ташева.

Джерело: UATV