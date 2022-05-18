Українські захисники збили російський військовий літак: оприлюднено відео

Травень, 18 в 15:10

Українському підрозділу протиповітряної оборони вдалося вбити російський військовий літак. Відеозапис ліквідації ворожого літака оприлюднили українські бійці, які щодня захищають мирних жителів від повномасштабної збройної російської агресії.

За даними штабу 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, що входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, російський військовий літак збито 18 травня.

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У Генеральному штабі ЗСУ підрахували орієнтовні загальні втрати російської армії у війні проти України. За останньою офіційною інформацією, українські військові ліквідували близько 28 300 російських солдатів.

Росія втратила понад 1,2 тис. ворожих танків, 202 літаки, 3 043 бойові броньовані машини, 586 артилерійських систем, 102 крилаті ракети, 13 кораблів або катерів, 2 137 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

За даними ЗСУ, за минулу добу найбільші втрати Російської Федерації спостерігалися на Слов’янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках. Крім того, російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються перетнути державний кордон України у районі Сумської області.