Війна навряд чи закінчиться до осені – Арестович

Травень, 18 в 23:51

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що до осені війна з Росією навряд чи закінчиться. Тому президент передбачив продовження воєнного стану на 90 днів – до кінця літа.

За словами Арестовича, кожного разу продовжувати воєнний стан на 30 днів – це давати українцям хибні надії.

– Мені цілком зрозуміло, що до осені ця війна наряд чи закінчиться, – заявив Арестович.

Радник голови ОП впевнений, що із суспільством під час війни необхідно вести чесну комунікацію.

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Арестович додав, що воєнний стан можна скасувати у будь-який момент. Натомість його можуть зберегти на окремих ділянках і після перемоги у війні.

Радник ОП пояснив, все тому, що після війни стартує відновлення країни, одним з головних завдань цього процесу є розмінування. Арестович зазначив, що боєприпасів, які не розірвалися, дуже багато.