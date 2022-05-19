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Факти / Україна / Суспільство

Війна навряд чи закінчиться до осені – Арестович

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Олексій Арестович
Фото: Офіс президента

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що до осені війна з Росією навряд чи закінчиться. Тому президент передбачив продовження воєнного стану на 90 днів – до кінця літа.

За словами Арестовича, кожного разу продовжувати воєнний стан на 30 днів – це давати українцям хибні надії.

– Мені цілком зрозуміло, що до осені ця війна наряд чи закінчиться, – заявив Арестович.

Радник голови ОП впевнений, що із суспільством під час війни необхідно вести чесну комунікацію.

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Арестович додав, що воєнний стан можна скасувати у будь-який момент. Натомість його можуть зберегти на окремих ділянках і після перемоги у війні.

Радник ОП пояснив, все тому, що після війни стартує відновлення країни, одним з головних завдань цього процесу є розмінування. Арестович зазначив, що боєприпасів, які не розірвалися, дуже багато.

– За світовим законом, день війни – це три дні розмінування. Це буде ще роками продовжуватись. І навіть після перемоги зберігатиметься певна небезпека, частини охоронятимуть державний кордон, не всі військові одразу повернуться у пункти постійної дислокації, – зазначив радник голови ОП.

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Джерело: УНІАН
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