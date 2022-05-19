Травень, 18 в 21:17

За 80 з лишком днів війни ЗСУ знищила 1 251 російський танк. І ось після цього на Донбас Росія кидає диво своєї технічної думки – БМПТ Термінатор, призначений саме для захисту танків. Хоча ще до 24 лютого розвіддані свідчили, що Термінатори стягуються до кордону України. Але у боях їх чомусь ніхто не бачив.

БМПТ Термінатор розробили спеціально для боїв у міському середовищі, ґрунтуючись на досвіді чеченської війни. Він призначений для захисту танків та для збереження життя піхоті.

Термінатор являє собою гібрид танка Т-72 і Т-90.

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Озброєння

На БМПТ встановлено здвоєну автоматичну 30-міліметрову гармату 2А42 з боєкомплектом на 850 набоїв. Два автоматичні гранатомети на основі АГС-17 та 7,62-мм танковий кулемет Калашникова.

Передбачено чотири надзвукові протитанкові керовані ракети 9М120 Атака з лазерним наведенням. Заявлена ​​дальність ураження зброї – до 10 км.

Наведення здійснюється за допомогою тепловізійного та лазерного каналу, застосовується лазерно-променеве наведення для протитанкових керованих ракет.

У комплектації є система нічного бачення і телевізійний канал з розпізнаванням мети в радіусі до 3,5 км.

Захист

Захист Термінатора – сталева, лита, багатошарова комбінована броня. Ключова роль виживання машини відводиться модулю динамічного захисту Релікт.

Призначена машина для дії у складі танкових формувань з метою ураження протитанкових засобів противника, для придушення живої сили, озброєної гранатометами, протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю, може вражати також танки, БМП, доти та дзоти.

Термінатор – розробка, яка на Заході не має аналогів. Дешевий та озброєний до зубів. Так описують Термінатор у РФ.

Але переваги БМПТ Термінатор, за словами російських експертів видання про технології Ferra, дуже спірні. За вартістю Термінатор трохи дешевше за танк Т-90 – близько $2,3 млн, а недоліків у нього море. Їх, щоправда, намагаються виправити в нових моделях (всього їх створено чотири за кілька років).

Розглянемо і ми, що не так із цим Термінатором.

Недоліки

Видання пише, що:

Ходова БМПТ має ті самі недоліки, що й у танках: мало швидкості. Форсувати водяні перешкоди не може. Двигун замінити у польових умовах складно.

Екіпаж складається з п’яти осіб – тісно. Крім того, двоє – оператори для управління ракетами (їх чотири, ми пам’ятаємо). Після чотирьох пусків ці хлопці нічим не зайняті. Просто катаються під обстрілом.

Станції радіолокації відсутні, а значить, збити дрон складніше. Виявити гелікоптер взагалі неможливо.

Перевага перед сучасними БМП – лише у броні.

Перевага перед сучасними БМП – лише у броні. БМПТ, призначена для захисту танків, сама захищена не дуже добре.

Відсутнє досить сильне озброєння для боротьби з піхотою в укріпленому місті. 57-мм гармата не допоможе.

Машина призначена для боїв у місцях, укріплених противником (доти та дзоти), але 30-міліметрові гранатомети на ній – вбудовані в корпус, отже, вони малорухливі. Тому машині доведеться, фактично, крутитись на місці, щоб прицілитися, а потужності гранат недостатньо для знищення цілей у довготривалих польових укріпленнях.

Офіційно презентація Термінатора відбулася на щорічному форумі Армія-2021. Російські ЗМІ зауважили, що військові експерти тоді заявили, що машина є неоднозначною.

Джерело: Вікіпедія

Фото: Вікіпедія