Травень, 18 в 15:27

Війна в Україні змусила людей на деякий час покинути свій дім та переїхати в інші країни у пошуках безпеки. Деякі залишилися у Польщі та пристосовуються до нових умов: вивчають мову, шукають роботу та знайомляться з людьми.

Вчителька польської мови з 5-річним досвідом Анастасія Межуга розповіла Фактам ICTV про те, як українцям швидко вивчити польську мову.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну рівень зацікавленості у вивченні польської мови значно збільшився.

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– До війни у мене було на тиждень 3-4 заявки від людей, які хотіли б зі мною навчатися. Зараз протягом тижня у мене таких заявок близько 10-15, – каже вона.

Анастасія сама з Києва, але вже майже 10 років живе у місті Бидгощ. Викладає польську мову для всіх охочих та веде акаунт у ТіkTok, де допомагає людям у вивченні мови.

Як швидко вивчити польську мову

Найперше, що потрібно зробити під час вивчення польської мови – це усвідомити, що польська відрізняється від російської та української мов. Вони дуже подібні, адже це слов’янські мови, але польська зовсім інакша.

– Не варто зазубрювати, як колись у школі. Потрібно не вчити правила, а знати та вміти ними користуватися. Намагатися пояснити, чому саме так у певній ситуації, – наголошує Анастасія.

Також мова легко дається, коли у людини багато практики. Якщо немає можливості говорити з поляками, то треба хоча б дивитися серіали та мультики, які ви вже знаєте чи колись дивилися, польською мовою. Можна слухати польську музику, адже це хороший спосіб запам’ятати вирази та слова.

– Коли вивчаєте якусь іноземну мову, намагайтеся одразу вчити правильно. Адже перевчитися потім дуже важко. Багато людей чують неправильну вимову, акцент, наголос, а потім важко навчитися говорити так, як потрібно, – радить Анастасія.

Також результативна практика – слідкувати за блогерами, які викладають у вільному доступі відео з вивчення польської мови. Такі блогери дають багато цікавої інформації: пояснюють польський сленг, етимологію виразу, аналоги, синоніми. Це дуже важливо, бо у польській мові багато архаїзмів, тобто виразів, які вже не вживаються. Мова складна, тому поляки намагаються її полегшити за допомогою сленгу.

Слова, які даються важко або не можна запам’ятати через те, що вони українською інакше звучать, можна писати на стікерах і клеїти на видних місцях вдома, щоб кожного дня їх бачити та запам’ятовувати.

– Щоб навчитися вимові, потрібно записувати себе на диктофон. Так можна почути, де потрібно вимовити звук твердіше, м’якіше, а де взагалі потрібно його ковтнути, – стверджує спеціаліст.

Крім того, вчитель радить не користуватися Google-перекладачем, адже він неякісно перекладає з польської мови. Натомість вона рекомендує використовувати PWN, де можна перевірити написання слів, етимологію, знайти синоніми, антоніми, у яких відмінках воно виступає.

Анастасія радить намагатися говорити польською мовою, щоб якнайшвидше позбутися мовного бар’єру.

– Початківцям краще піти на курси хоча б на місяць-два, щоб зрозуміти, як функціонує польська мова. На що краще звертати увагу, коли ти вже будеш самостійно її вивчати, та з чого краще починати, – рекомендує вчитель.

Водночас їй складно сказати, скільки саме часу займе опанування нової мови, адже кожному вона дається по-різному. Загалом, для того, щоб розуміти – вистачить лише приїхати до Польщі, бо українець вже розуміє польську. А щоб розуміти абсолютно усе та говорити, достатньо буде в середньому 3-4 місяці походити на курси.

Досвід українки

Українка Юлія, яка виїхала з України зі своїм сином до Польщі, також вчить польську мову, бо хоче знайти хорошу роботу. Вона розповіла, що займається з вчителем вже протягом двох місяців (тричі на тиждень).

Заняття коштує 30 злотих (приблизно 200 грн), воно триває годину. Юлія вивчає граматику, слухає польські пісні, коміків, читає тексти та вивчає культуру й традиції Польщі.

– Якщо хочеш мати щось більше, треба вивчати мову, культуру, бо ти перебуваєш у чужій країні, – каже вона.

Українка стверджує, що за два місяці навчання вона вже може добре читати, краще сприймає польську на слух та вже намагається розмовляти.

– У мене є ще мовний бар’єр. Взагалі це важка мова, я знаю вже багатенько слів, але коли розмовляю, то ще думаю, яке там має бути закінчення, як буде правильніше, – додала Юлія.

Для тих, хто хоче вивчати мову самостійно і безкоштовно, ми підготували добірку онлайн та офлайн курсів польскої мови.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду Відродження у межах проєкту Українці в Польщі. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду Відродження.