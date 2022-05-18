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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ знищили пункт бригади морської піхоти РФ: трьох офіцерів вбито, ще 14 зазнали поранень

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Війна в Україні

Українські військові знищили командний пункт 810-ї окремої бригади морської піхоти (в/ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

В результаті артудару було ліквідовано трьох офіцерів командного складу російської армії, ще 14 зазнали поранення.

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Серед серйозно постраждалих:

  • т.в.о командира 810-ї окремої бригади морської піхоти полковник Ян Суханов — важко поранений;
  • т.в.о командира 382-го окремого батальйону морської піхоти майор Леонід Смирнов — важко поранений;
  • начальник зв’язку 810-ї окремої бригади морської піхоти капітан Андрій Бушмін — тяжко поранений;
  • командир 542-го десантно-штурмового батальйону підполковник Олексій Теремков — тяжко поранений;
  • командир гаубичної самохідної артилерійської батареї 546 ОГСАДн капітан Віктор Єрша — важко поранений (відірвана рука).
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