ЗСУ знищили пункт бригади морської піхоти РФ: трьох офіцерів вбито, ще 14 зазнали поранень

Травень, 18 в 16:54

Українські військові знищили командний пункт 810-ї окремої бригади морської піхоти (в/ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

В результаті артудару було ліквідовано трьох офіцерів командного складу російської армії, ще 14 зазнали поранення.

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