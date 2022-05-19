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Факти / Україна / Суспільство

Федоров обговорив з топ-менеджером Meta зменшення блокування контенту про Азов

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Федоров та Крегг

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся з президентом із глобальної політики Meta Ніком Клеггом.

Основною темою зустрічі стало питання зміни підходу Meta до модерації контенту у воєнний час. Адже сьогоднішня працює не на користь українських користувачів та медіа.

Зазначається, що коли публікується правда про війну в Україні на платформах Meta – це блокують через порушення політики платформи, охоплення значно падають, також трапляється багато випадків блокування правдивого контенту.

Зараз дивляться

— Також ми знаємо, що полк Азов внесений до списку заборонених організацій у Meta. Але він не має нічого спільного з неонацизмом. Це сталося через дії російської пропаганди. Тому ми хочемо спільно з Mеtа розв’язати це питання і сприяти свободі слова та достовірному висвітленню подій в Україні, – повідомляє пресслужба Мінцифри.

За словами Федорова, у найближчому майбутньому блокувань буде менше.

Федоров також закликав Meta підтримати і фандрейзингову платформу пожертв UNITED24 та додати функціонал для донатів. Завдяки цьому ще більше людей на планеті дізнаються про війну в Україні та зможуть долучитися до підтримки нашої держави та спільно долати найжахливішого ворога світу.

Також міністр висловив сподівання, що найближчим часом Україна отримає власне представництво Meta.

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Фото: Міністерство цифрової трансформації

Джерело: Міністерство цифрової трансформації
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