Травень, 19 в 16:36

Українці, які, рятуючись від війни, опинилися за кордоном, піддаються серйозним ризикам, властивим масовим міграційним процесам. Зокрема, мова йде про торгівлю людьми та залучення в злочинну діяльність.

Про це сьогодні, 19 травня, під час Міжнародної конференції “Солідарність ЄС з Україною: захист тікають від війни людей”, повідомила заступник міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.

Так, згідно з останніми даними, понад 6 млн 200 тис. українців зробили спроби врятуватися від війни, а понад 5 млн з цієї причини переїхали в країни ЄС.

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Найбільша кількість людей, понад 3,3 млн, переїхала до Польщі, і щонайменше половина з них там і залишається. Понад 1,2 млн громадян України вже зареєструвалися на тимчасовий захист у країнах ЄС.

– Це досить серйозне навантаження на європейські країни. Наприклад, тільки в Чехії українці отримали 344 тис. віз для тимчасового проживання. Ця цифра співмірна трьом відсоткам населення Чеської Республіки, – зазначила заступник міністра.

Повідомляється, що Міністерство внутрішніх справ у співпраці з європейськими інститутами постійно проводить аналіз і відстежує тенденції злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми.

Особливо це стосується незахищених верств населення: людей з інвалідністю, ветеранів війни, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, літніх людей та пенсіонерів.

Мері Акопян підкреслила, що громадяни України, вимушені покинути країну в результаті повномасштабного російського вторгнення, також стикаються з ризиком стати жертвами торгівлі людьми. Висока і ймовірність втягування вимушених переселенців в злочинну діяльність або трудову експлуатацію.