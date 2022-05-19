Країну покинули понад 6 млн 200 тис. українців: які небезпеки чекають на наших співвітчизників за кордоном
Українці, які, рятуючись від війни, опинилися за кордоном, піддаються серйозним ризикам, властивим масовим міграційним процесам. Зокрема, мова йде про торгівлю людьми та залучення в злочинну діяльність.
Про це сьогодні, 19 травня, під час Міжнародної конференції “Солідарність ЄС з Україною: захист тікають від війни людей”, повідомила заступник міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.
Так, згідно з останніми даними, понад 6 млн 200 тис. українців зробили спроби врятуватися від війни, а понад 5 млн з цієї причини переїхали в країни ЄС.
Найбільша кількість людей, понад 3,3 млн, переїхала до Польщі, і щонайменше половина з них там і залишається. Понад 1,2 млн громадян України вже зареєструвалися на тимчасовий захист у країнах ЄС.
– Це досить серйозне навантаження на європейські країни. Наприклад, тільки в Чехії українці отримали 344 тис. віз для тимчасового проживання. Ця цифра співмірна трьом відсоткам населення Чеської Республіки, – зазначила заступник міністра.
Повідомляється, що Міністерство внутрішніх справ у співпраці з європейськими інститутами постійно проводить аналіз і відстежує тенденції злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми.
Особливо це стосується незахищених верств населення: людей з інвалідністю, ветеранів війни, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, літніх людей та пенсіонерів.
Мері Акопян підкреслила, що громадяни України, вимушені покинути країну в результаті повномасштабного російського вторгнення, також стикаються з ризиком стати жертвами торгівлі людьми. Висока і ймовірність втягування вимушених переселенців в злочинну діяльність або трудову експлуатацію.