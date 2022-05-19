Травень, 19 в 15:47

Завданням системи буде створення бази даних профілів кандидатів на роботу у Польщі. Система допоможе претендентам зв’язатися з пропозиціями роботи, яка відповідає їхній кваліфікації.

Українці зможуть користуватися нею за допомогою мобільного додатка. Для цього потрібно створити профіль кандидата на працевлаштування.

Дані будуть оброблятися ще 12 місяців після останнього користувача в системі ІКТ.

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18 травня Сенат Республіки Польща затвердив поправку, що передбачає створення та функціонування системи ІКТ між роботодавцями та українцями, що шукають роботу.

Війна Росії проти України змусила людей на деякий час покинути домівки і у пошуках безпеки переїхати до інших країн. Багато українців залишилися у Польщі та пристосовуються до нових умов, шукають роботу. Більше шансів знайти хороше місце у тих, хто знає польську мову. Вчителька Анастасія Межуга розповіла Фактам ICTV про те, як українцям швидко вивчити польську.

Потрібно усвідомити, що польська відрізняється від української, не зубрити правила, а правильно їх застосовувати. Польська мова легко дається, коли у людини багато практики. Якщо немає можливості говорити з поляками, то треба хоча би дивитися серіали та мультики, які ви вже знаєте чи колись дивилися, польською мовою. Можна слухати польську музику, адже це хороший спосіб запам’ятати вирази та слова.

Джерело: In Poland