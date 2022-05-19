Національний банк переказав на допомогу армії 16,5 млрд грн

Травень, 19 в 14:19

Національний банк перерахував фінансову допомогу українській армії у загальному розмірі 16,5 млрд грн. На спеціальному рахунку Нацбанку на підтримку Збройних сил України залишилось понад 274,5 млн грн.

Зокрема, кошти зі спеціального рахунку від громадян України, підприємств та міжнародної спільноти перерахували на потреби:

Національної гвардії України – всього 950 млн ;

Національної поліції України – всього 1 650 млн ;

Міністерства оборони України – всього 12 960 млн грн;

Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн.

Загалом після відкриття спецрахунку Нацбанку на підтримку ЗСУ на нього було перераховано понад 16,8 млрд грн в еквіваленті.

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Зокрема, майже 5,2 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Кошти надсилали громадяни та підприємства в Україні, міжнародна спільнота (зокрема, гроші надходили зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та інших країн світу).

Для допомоги українській армії перерахувати кошти можна як за офіційними реквізитами UA843000010000000047330992708, так і за допомогою платіжної картки.