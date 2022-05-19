Стали відомі дані 70 окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Київській області – InformNapalm
Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm оприлюднила другу частину свого розслідування за пошуком даних розвідників 64-ї ОМСБр ЗС РФ. Саме ця бригада військових перебувала в Україні та здійснювала воєнні злочини.
У другій частині розслідування InformNapalm знайшли 70 російських військових, які знущалися та вбивали мирних українців.
Стартом цього OSINT-розслідування стали фотоматеріали, передані волонтерам InformNapalm співробітниками силових структур України для вивчення і проведення розвідки.
В середині квітня волонтерська спільнота InformNapalm отримала більше 13 Гб фото і відео, скопійованих зі смартфона російського військовослужбовця, який знайшли українські військові в Бучі в кінці березня 2022 року.
– Як вдалося встановити, цей смартфон належав контрактнику роти глибинної розвідки розвідувального батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади, – йдеться у повідомленні.
Саме ці фотографії допомогли ідентифікувати окупантів, які в березні 2022 року перебували в Київській області й безпосередньо вчиняли воєнні злочини в Бучі, Гостомелі та Ірпені.
– Ідентифікація другої партії 70-ти окупантів проводилася як шляхом упізнань за фото і взаємних контактів (у тому числі із залученням антивоєнного активіста з Хабаровська, який не так давно проходив строкову службу в 64-й бригаді), так і з використанням списків, частина яких була злита в інтернет напередодні російського військового вторгнення в Україну, – йдеться у повідомленні InformNapalm.