Важкий процес: Данілов про терміни завершення повномасштабної війни в Україні

Травень, 19 в 16:59

Ситуація на передовій може залежати від того, як західні партнери постачатимуть зброю Україні. Легковажно навіть припускати, що повномасштабна війна в Україні завершиться у травні або наприкінці весни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що країна-агресор Російська Федерація не така слабка, як хотілося б Україні. Він переконаний, що недоцільно говорити про завершення війни протягом цього місяця.

– Люди, які говорять, що війна завершиться у травні, або через тиждень – легковажні. Це дуже важкий та багатокомпонентний процес, а допомога наших партнерів зброєю є ключовим моментом визначення ситуації, – зазначив секретар РНБО.

Він зауважив, що терези хитатимуться у різні сторони. Першочергово вони переважатимуть то в один, то в інший бік залежно від постачання озброєння Україні від західних країн.

Зараз дивляться

Данілов констатує, що російській армії дуже складно просуватися далі на територію України. З цієї причини окупанти почали залучати до ведення бойових дій підводні човни, флот та інші військові компоненти.

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію ще на 90 днів – до 23 серпня. Наразі проєкти законів направлені на розгляд Комітету Верховної Ради.