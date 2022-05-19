Від спеки до потужних злив: прогноз погоди народного синоптика на літо в Україні
Погода цього літа в Україні буде дуже мінливою, вона збереже тенденцію до глобального потепління, прогнозує народний синоптик з Волині Володимир Деркач.
За його прогнозами, червень обіцяє бути помірно теплим, липень – із сильними зливами, і тільки початок серпня принесе справжню літню погоду.
– Літо 2022 року збереже тенденцію до глобального потепління, але, на мій погляд, цього року воно не набере більших обертів, а ніби зупиниться на цьому пікові, якого досягло раніше в минулі роки, – наголосив синоптик.
Деркач вважає, що різкі зміни погоди найбільше будуть помітні у липні, оскільки періоди спеки чергуватимуться з потужними зливами зі шквалами.
Червень, за прогнозами народного синоптика, також буде доволі спекотним. Очікується два-три таких періоди у перший літній місяць, один із яких буде довшим і два – коротших.
Проте справжня літня погода буде характерна саме для першої половини серпня, далі почнуться дощі, а температура почне поступово знижуватися, підсумував Деркач.
Джерело: Телеграф