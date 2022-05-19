Травень, 19 в 13:42

Погода цього літа в Україні буде дуже мінливою, вона збереже тенденцію до глобального потепління, прогнозує народний синоптик з Волині Володимир Деркач.

За його прогнозами, червень обіцяє бути помірно теплим, липень – із сильними зливами, і тільки початок серпня принесе справжню літню погоду.

– Літо 2022 року збереже тенденцію до глобального потепління, але, на мій погляд, цього року воно не набере більших обертів, а ніби зупиниться на цьому пікові, якого досягло раніше в минулі роки, – наголосив синоптик.

Деркач вважає, що різкі зміни погоди найбільше будуть помітні у липні, оскільки періоди спеки чергуватимуться з потужними зливами зі шквалами.

Зараз дивляться

Червень, за прогнозами народного синоптика, також буде доволі спекотним. Очікується два-три таких періоди у перший літній місяць, один із яких буде довшим і два – коротших.

Проте справжня літня погода буде характерна саме для першої половини серпня, далі почнуться дощі, а температура почне поступово знижуватися, підсумував Деркач.

Джерело: Телеграф