75% українців довіряють об’єднаному телемарафону – опитування

Травень, 20 в 23:44

Об’єднаний телемарафон провідних українських телеканалів, який безперервно інформує громадськість про ситуацію в країні, відіграє важливу роль в сучасному інформаційному просторі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research.

Згідно з опитуванням, 91% українців знають про об’єднаний телемарафон. З них 75% опитаних довіряють (цілком чи швидше за все) інформації, що надається в межах марафону, а третина продовжує дивитися телемарафон щодня.

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Опитування було проведено методом самостійного заповнення анкети у мобільному додатку Gradus. Українців опитували з 12 до 15 травня 2022 року.

Погодилися відповісти на запитання 2 тис. респондентів віком від 18 років, які проживають у містах з населенням понад 50 тис.

Нещодавно Gradus Research провели опитування щодо ставлення українців до РФ. Так, вже 90% громадян констатували, що їхнє ставлення до Російської Федерації погіршилося.

Джерело: Gradus Research

Фото: СТБ