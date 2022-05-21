75% українців довіряють об’єднаному телемарафону – опитування
Об’єднаний телемарафон провідних українських телеканалів, який безперервно інформує громадськість про ситуацію в країні, відіграє важливу роль в сучасному інформаційному просторі.
Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research.
Згідно з опитуванням, 91% українців знають про об’єднаний телемарафон. З них 75% опитаних довіряють (цілком чи швидше за все) інформації, що надається в межах марафону, а третина продовжує дивитися телемарафон щодня.
Опитування було проведено методом самостійного заповнення анкети у мобільному додатку Gradus. Українців опитували з 12 до 15 травня 2022 року.
Погодилися відповісти на запитання 2 тис. респондентів віком від 18 років, які проживають у містах з населенням понад 50 тис.
Нещодавно Gradus Research провели опитування щодо ставлення українців до РФ. Так, вже 90% громадян констатували, що їхнє ставлення до Російської Федерації погіршилося.
Джерело: Gradus Research
Фото: СТБ