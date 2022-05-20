Травень, 20 в 15:34

Серед російських окупантів є наркомани, і їх немало. Деякі з них займають керівні посади.

Такі висновки зробили представники Служби безпеки України, спираючись на перехоплені розмови між росіянами.

– Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез, – цитує звернення окупанта до своєї дружини пресслужба СБУ.

Згідно з інформацією, ті окупанти, які займають керівні посади, вимагають від підлеглих діставати для них наркотичні речовини.

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Водночас заборонену речовину їм завозять не ховаючись.

Крім того, вони випивають. У них є “грошовий общак”, з якого беруться кошти на закупівлю коньяку.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти продемонстрували своє істинне обличчя – вони катували мирних людей, ґвалтували їх, крали особисті речі українців, які вимушено полишили свої домівки. Це характеризує їх як справжніх загарбників, які прийшли в Україну лише вбивати та грабувати.