“Попроси, щоб він забрав наркоту” – СБУ перехопила ще одну розмову окупантів
Серед російських окупантів є наркомани, і їх немало. Деякі з них займають керівні посади.
Такі висновки зробили представники Служби безпеки України, спираючись на перехоплені розмови між росіянами.
– Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез, – цитує звернення окупанта до своєї дружини пресслужба СБУ.
Згідно з інформацією, ті окупанти, які займають керівні посади, вимагають від підлеглих діставати для них наркотичні речовини.
Водночас заборонену речовину їм завозять не ховаючись.
Крім того, вони випивають. У них є “грошовий общак”, з якого беруться кошти на закупівлю коньяку.
З початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти продемонстрували своє істинне обличчя – вони катували мирних людей, ґвалтували їх, крали особисті речі українців, які вимушено полишили свої домівки. Це характеризує їх як справжніх загарбників, які прийшли в Україну лише вбивати та грабувати.