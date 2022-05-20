Спрощене ЗНО – у яких країнах можна буде його скласти (список)
Фото: Depositphotos
Спрощене зовнішнє незалежне оцінювання можна буде скласти у 23 країнах Європи.
Міністр освіти Сергій Шкарлет затвердив наказом перелік країн.
Профільне відомство уже погодило створення екзаменаційних пунктів в містах Європи.
Зараз дивляться
ЗНО планується провести у таких країнах:
- Австрія;
- Бельгія;
- Болгарія;
- Велика Британія;
- Данія;
- Естонія;
- Ірландія;
- Іспанія;
- Італія;
- Латвія;
- Литва;
- Молдова;
- Нідерланди;
- Німеччина;
- Польща;
- Португалія;
- Румунія;
- Словаччина;
- Угорщина;
- Франція;
- Хорватія;
- Чехія;
- Швеція.
Цей мультипредметний тест буде таким же, який складатимуть в Україні. Тестування проходитиме в таких же умовах.
Як зазначають у МОН, нині уже підтвердили домовленості з багатьма європейськими партнерами. Це дозволить українцям, які вимушено через війну в Україні полишили свою Батьківщину, вступити до омріяних закладів вищої освіти.