Травень, 20 в 17:08

Спрощене зовнішнє незалежне оцінювання можна буде скласти у 23 країнах Європи.

Міністр освіти Сергій Шкарлет затвердив наказом перелік країн.

Профільне відомство уже погодило створення екзаменаційних пунктів в містах Європи.

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ЗНО планується провести у таких країнах:

Австрія;

Бельгія;

Болгарія;

Велика Британія;

Данія;

Естонія;

Ірландія;

Іспанія;

Італія;

Латвія;

Литва;

Молдова;

Нідерланди;

Німеччина;

Польща;

Португалія;

Румунія;

Словаччина;

Угорщина;

Франція;

Хорватія;

Чехія;

Швеція.

Цей мультипредметний тест буде таким же, який складатимуть в Україні. Тестування проходитиме в таких же умовах.

Як зазначають у МОН, нині уже підтвердили домовленості з багатьма європейськими партнерами. Це дозволить українцям, які вимушено через війну в Україні полишили свою Батьківщину, вступити до омріяних закладів вищої освіти.