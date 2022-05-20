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Факти / Україна / Суспільство

Спрощене ЗНО – у яких країнах можна буде його скласти (список)

Міла Грубнік, редакторка розділу Здоров’я
зно в україні
Фото: Depositphotos

Спрощене зовнішнє незалежне оцінювання можна буде скласти у 23 країнах Європи.

Міністр освіти Сергій Шкарлет затвердив наказом перелік країн.

Профільне відомство уже погодило створення екзаменаційних пунктів в містах Європи.

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ЗНО планується провести у таких країнах:

  • Австрія;
  • Бельгія;
  • Болгарія;
  • Велика Британія;
  • Данія;
  • Естонія;
  • Ірландія;
  • Іспанія;
  • Італія;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Молдова;
  • Нідерланди;
  • Німеччина;
  • Польща;
  • Португалія;
  • Румунія;
  • Словаччина;
  • Угорщина;
  • Франція;
  • Хорватія;
  • Чехія;
  • Швеція.
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Цей мультипредметний тест буде таким же, який складатимуть в Україні. Тестування проходитиме в таких же умовах.

Як зазначають у МОН, нині уже підтвердили домовленості з багатьма європейськими партнерами. Це дозволить українцям, які вимушено через війну в Україні полишили свою Батьківщину, вступити до омріяних закладів вищої освіти.

Джерело: Міносвіти
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