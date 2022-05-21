Мешканці Донбасу почали співпрацювати з правоохоронними органами України

Травень, 21 в 13:39

Мешканці окупованих територій активізують співпрацю з розвідувальними та правоохоронними органами України.

Через постійні військові невдачі та втрати живої сили, яких щодня зазнають окупанти, населення Донбасу намагається саботувати вказівки загарбників та уникати будь-якої співпраці з органами окупаційної влади.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

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Після повного розгрому українськими військовими кількох ворожих підрозділів, до складу яких входили примусово мобілізовані мешканці Донбасу, чоловіки з Донеччини та Луганщини почали категорично відмовляються воювати в збройних силах РФ, незважаючи на погрози про арешт.

– До російських окупаційних адміністрацій з Москви надійшла термінова вказівка проводити невідкладні заходи з підняття бойового духу окупантів у військових підрозділах та серед населення тимчасово непідконтрольних Україні територіях, – йдеться у повідомленні.

Завезені до Донецька та Луганська російські пропагандисти вже знімають агітаційні ролики та фільми про успіхи та перемоги, організовують концерти та створюють музеї бойової слави.

Нещодавно в так званому МВД ДНР відкрилася виставка “Нацизм на Украине”. Як завжди, окупанти намагаються видати предмети часів Другої світової війни, як особисті речі сучасних захисників України.

Інформацію про злочинну діяльність причетних до відкриття виставки осіб, за власною ініціативою, було передано до органів української влади одразу кількома десятками патріотично налаштованих донеччан.