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Факти / Україна / Суспільство

На Харківщині ексгумували тіла шести військових РФ, серед них підполковник Герасимов

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
ексгумація тіл росіян на Харківщині

У Золочівському районі Харківської області співробітники поліції виявили могили російських військовослужбовців, на яких були саморобні хрести.

Заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області, начальник слідчого управління Сергій Болвінов повідомив, що правоохоронці ексгумували тіла шістьох російських військових, які були в одязі ЗС РФ.

Одним із них виявився підполковник Герасимов В.С.

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— Захоронення російських солдат у Золочівському районі. До нас надійшли повідомлення, що знайдені могили на різних вулицях без будь-яких знаків, окрім саморобних хрестів.

Нам довелося викопати ці могили – для встановлення осіб та їх передачі відповідно до міжнародних процедур, – повідомив Болвінов.

Він зазначив, що росіяни не зацікавлені забирати вбитих. За його словами, місцеві мешканці під час допиту розповіли, що поховали росіян, тому що це “по-православному”.

7 березня Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що українські захисники ліквідували під Харковом російського генерал-майора Віталія Герасимова. Щоправда, він по батькові нібито Петрович.

Більш відомий під таким же прізвищем є начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Васильович Герасимов. Факти ICTV розповідали, що відомо про Валерія Герасимова.

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