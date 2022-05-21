На Харківщині ексгумували тіла шести військових РФ, серед них підполковник Герасимов
У Золочівському районі Харківської області співробітники поліції виявили могили російських військовослужбовців, на яких були саморобні хрести.
Заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області, начальник слідчого управління Сергій Болвінов повідомив, що правоохоронці ексгумували тіла шістьох російських військових, які були в одязі ЗС РФ.
Одним із них виявився підполковник Герасимов В.С.
— Захоронення російських солдат у Золочівському районі. До нас надійшли повідомлення, що знайдені могили на різних вулицях без будь-яких знаків, окрім саморобних хрестів.
Нам довелося викопати ці могили – для встановлення осіб та їх передачі відповідно до міжнародних процедур, – повідомив Болвінов.
Він зазначив, що росіяни не зацікавлені забирати вбитих. За його словами, місцеві мешканці під час допиту розповіли, що поховали росіян, тому що це “по-православному”.
7 березня Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що українські захисники ліквідували під Харковом російського генерал-майора Віталія Герасимова. Щоправда, він по батькові нібито Петрович.
Більш відомий під таким же прізвищем є начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Васильович Герасимов. Факти ICTV розповідали, що відомо про Валерія Герасимова.