Травень, 21 в 23:45

Росія кинула фактично всі свої ресурси, щоб знищити Україну і деякі регіони РФ збідніють ще більше, ніж у 1990-ті.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

– Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб нас знищити. В російських регіонах відкрито говорять, що їхня так звана “спецоперація” є причиною для економічного падіння – зокрема, таких галузей, як будівництво, і багатьох інших. А також і причиною для збідніння людей, яке може бути ще більшим, ніж в 1990-ті роки, – каже Зеленський.

За його словами, зростання цін, знецінення доходів, руйнація усього того економічного потенціалу, який створений в Росії з 2000-х, – окупантів поки не зупиняє. Але колосальні витрати на війну їм все одно не допомагають і не допоможуть.

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Також очільник держави наголосив, що ситуація надзвичайно важка на Донбасі. Російські загарбники намагаються наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк.

Водночас ЗСУ стримують цей наступ. Він стверджує, що жодні ворожі удари – ані ракетами по Рівненщині, ані артилерією по Харківщині чи Сумщині, ані всією можливою зброєю по Донбасу – результату Росії не дадуть.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 87-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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