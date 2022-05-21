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Факти / Україна / Суспільство

Українці обрали третю поштову марку Укрпошти в Дії

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Українці обрали третю поштову марку Укрпошти в Дії

Українці обрали нову марку Укрпошти в Дії.

За третю воєнну марку країни проголосувало понад пів мільйона українців. Опитування тривало в застосунку Дія та на сайті Укрпошти.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

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– Усього ми отримали майже 650 тис. голосів. З них більше як 550 тис. — у Дії, – йдеться у повідомленні.

Серед п’яти запропонованих варіантів переміг Доброго вечора, ми з України, за який проголосували 229 783 українці.

Друге місце посів Пес Патрон. За нього свій голос віддали 182 236 людей.
На третьому місці Путін, Москва палає, Гаага чекає — 88 035 голосів.
Четверте місце у варіанта Героям Слава — 79 476 голосів.
І на п’ятому — Ой у лузі червона калина з 68 104 голосами.

– Та це ще не все! Тепер готуємося до другого етапу опитувань — за дизайн марки. Про нього повідомимо невдовзі в наших соцмережах, – повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

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