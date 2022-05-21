Війська РФ завдали авіаудару по храму на Донеччині: монахів вдалося евакуювати

Травень, 21 в 19:50

На Донеччині правоохоронці евакуювали понад 60 осіб з храму в який влучила ворожа ракета.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Рашисти завдали авіаудару по храму в с. Богородичне, в підвалі якого жили і ховалися близько 100 служителів церкви – черниці, ченці і діти.

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– Поліцейські разом з військовими, прикордонниками і теробороною вмовили богослужителів виїхати в більш безпечне місце. Евакуаційним транспортом правоохоронці вивезли понад 40 жінок, 20 дітей та чоловіків у безпечніше місце. Також врятували життя п’ятьох людей з інвалідністю – жителів села, які не змогли вибратися самостійно, – йдеться в повідомленні.

У повідомленні додається, що скит на честь ікони Божої Матері Всіх скорботних Радість Святогірської лаври був зруйнований. Люди, на щастя, не постраждали.