Знищено 90% будинків: Синєгубов про ситуацію у звільненій Вільхівці на Харківщині
Звільнене від російської окупації село Вільхівка на Харківщині повертається до нормального життя.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм-каналі.
Російські загарбники захопили село Вільхівка ще у перші дні повномасштабної війни.
– Тепер, коли ми вигнали окупантів, село поступово повертається до нормального життя, – констатував Синєгубов.
Синєгубов додав, що у селищі ще потрібно зробити багато роботи, адже росіяни знищили тут понад 90% житлових будинків. А від місцевої школи майже нічого не залишилось.
– Залишки від школи, яку ще в березні зайняли окупанти. Загиблих бійців Росії тут знаходять і до сьогодні, – зазначив він.
Очільник Харківської ОВА додав, що росіяни залишили після себе сотні мін, відразу після звільнення, у Вільхівці почали працювати військові та вибухотехніки.
– Зараз наше основне спільне завдання зробити все, щоб люди поверталися до життя. Це відновлення критичної інфраструктури, забезпечення соціальних виплат та гуманітарної допомоги, – повідомив Синєгубов.