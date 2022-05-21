Знищено 90% будинків: Синєгубов про ситуацію у звільненій Вільхівці на Харківщині

Травень, 21 в 19:09

Звільнене від російської окупації село Вільхівка на Харківщині повертається до нормального життя.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм-каналі.

Російські загарбники захопили село Вільхівка ще у перші дні повномасштабної війни.

Зараз дивляться

– Тепер, коли ми вигнали окупантів, село поступово повертається до нормального життя, – констатував Синєгубов.

Синєгубов додав, що у селищі ще потрібно зробити багато роботи, адже росіяни знищили тут понад 90% житлових будинків. А від місцевої школи майже нічого не залишилось.

– Залишки від школи, яку ще в березні зайняли окупанти. Загиблих бійців Росії тут знаходять і до сьогодні, – зазначив він.

Очільник Харківської ОВА додав, що росіяни залишили після себе сотні мін, відразу після звільнення, у Вільхівці почали працювати військові та вибухотехніки.