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Знищено 90% будинків: Синєгубов про ситуацію у звільненій Вільхівці на Харківщині

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Знищено 90% будинків: Синєгубов про ситуацію у звільненій Вільхівці на Харківщині

Звільнене від російської окупації село Вільхівка на Харківщині повертається до нормального життя.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм-каналі.

Російські загарбники захопили село Вільхівка ще у перші дні повномасштабної війни.

Зараз дивляться

– Тепер, коли ми вигнали окупантів, село поступово повертається до нормального життя, – констатував Синєгубов.

Синєгубов додав, що у селищі ще потрібно зробити багато роботи, адже росіяни знищили тут понад 90% житлових будинків. А від місцевої школи майже нічого не залишилось.

– Залишки від школи, яку ще в березні зайняли окупанти. Загиблих бійців Росії тут знаходять і до сьогодні, – зазначив він.

Очільник Харківської ОВА додав, що росіяни залишили після себе сотні мін, відразу після звільнення, у Вільхівці почали працювати військові та вибухотехніки.

– Зараз наше основне спільне завдання зробити все, щоб люди поверталися до життя. Це відновлення критичної інфраструктури, забезпечення соціальних виплат та гуманітарної допомоги, –  повідомив Синєгубов.

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