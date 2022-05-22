Травень, 22 в 18:59

На Сіверському напрямку ворожі війська посилюють контроль ділянки українсько-російського кордону, розташованого біля Брянської та Курської областей РФ.

Російські солдати проводять демонстраційні дії, щоб запобігти переміщенню резервів наших військ до східних областей України. Ворог продовжує обстріли населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури у Сумській та Чернігівській областях.

На Сєвєродонецькому напрямку російські війська ведуть бойові дії у районі населеного пункту Прудівка. Підрозділи окупантів намагаються здійснити наступ, щоб захопити населений пункт Олександрівка, проте без успіху.

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За даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог продовжив обстріл позицій українських сил оборони здовж лінії зіткнення з мінометів та ствольної артилерії.

Російські солдати не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону. Залишається загроза ракетно-авіаційних ударів з території Білорусі, наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.