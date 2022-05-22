Росіяни обстріляли прикордонні райони Чернігівщини – ОК Північ
Фото: Міноборони
Ворог продовжує обстрілювати прикордонні райони Чернігівської області. Про це повідомляє Оперативне Командування Північ.
Сьогодні близько 15:45 очевидці зафіксували шість ударів по прикордонним районам Чернігівщини з території РФ.
У ОК Північ припустили, що ймовірно удари здійснювалися зі зброї АГС в район населеного пункту Сеньківка.
Зараз дивляться
Повідомляється, що втрат серед особового складу та техніки немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 88-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.