Травень, 22 в 17:54

Ворог продовжує обстрілювати прикордонні райони Чернігівської області. Про це повідомляє Оперативне Командування Північ.

Сьогодні близько 15:45 очевидці зафіксували шість ударів по прикордонним районам Чернігівщини з території РФ.

У ОК Північ припустили, що ймовірно удари здійснювалися зі зброї АГС в район населеного пункту Сеньківка.

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Повідомляється, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 88-му добу.

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