У Миколаєві знову вибухи: ворог обстріляв місто касетними снарядами
У Миколаєві знову лунають вибухи.
Про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
– Знову над Миколаєвом лунають вибухи. Касетні снаряди, – написав Сєнкевич.
Сєнкевич закликав містян залишатися в укриттях та бути обережними.
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