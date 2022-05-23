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Факти / Україна / Суспільство

У Миколаєві знову вибухи: ворог обстріляв місто касетними снарядами

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
війна в Україні

У Миколаєві знову лунають вибухи.

Про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

– Знову над Миколаєвом лунають вибухи. Касетні снаряди, – написав Сєнкевич.

Сєнкевич закликав містян залишатися в укриттях та бути обережними.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 88-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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