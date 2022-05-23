Травень, 22 в 22:00

У Миколаєві знову лунають вибухи.

Про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

– Знову над Миколаєвом лунають вибухи. Касетні снаряди, – написав Сєнкевич.

Сєнкевич закликав містян залишатися в укриттях та бути обережними.

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