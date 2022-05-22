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Факти / Україна / Суспільство

Від війни в Україні втекли понад 6,2 млн громадян, найбільше – до Польщі

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Українські біженці
Фото: Depositphotos

З початку повномасштабного вторгнення Росії понад 6,2 млн українців вимушено виїхали за кордон, найбільше – 3 млн – до Польщі, повідомляє МВС України.

Ще 850 тис. виїхали до Румунії, 550 тис. – до Угорщини, 450 тис. – до Модови і 400 тис. – до Словаччини.

У Польщі на сьогодні залишається щонайменше половина з тих, хто в’їхав до країни.

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За даними МВС, більше мільйона громадян України вже зареєструвалися на тимчасовий захист у країнах ЄС.

Водночас РФ продовжує примусово депортувати українців на свої території, ігноруючи міжнародне право.

З 24 лютого до Росії вивезли близько 700 тис. громадян України, з яких понад 100 тис. – це діти.

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Джерело: МВС
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