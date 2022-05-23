Травень, 23 в 9:05

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни намагаються загарбати місцевий бізнес.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

Власники кафе та ресторанів, які виїхали з міста та не погодилися на співпрацю з ворогом, залишилися без свого майна. Російські окупанти забирають бізнес на користь так званої адміністрації міста – заклади передають в управління колаборантам.

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Щодо ситуації в інших регіонах області, то у селі Новогорівка Василівського району місцеві жителі повідомляють про збільшення кількості російських військових. Окупанти зайняли школу та будинок культури.

Така ж ситуація у селі Інженерне Пологівського району. У Гусарці росіяни заселилися у покинуті домівки, а потім пограбували ті будинки, з яких виїхали.

У Василівці кількість військових РФ вже перевищує кількість місцевих жителів. При цьому окупанти продовжують грабувати мирне населення, забираючи з хат все, що їм до смаку.

Раніше повідомлялося, що у захопленому Бердянську так званий мер Олександр Сауленко призначив своїм заступником Микиту Самойленка, який працює двірником місцевого комунального підприємства.