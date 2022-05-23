Травень, 23 в 10:24

З травня скасовуються виплати внутрішньо переміщеним особам, які повернулися додому.

Про це повідомила очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна в ефірі національного телемарафону.

За її словами, виплати будуть отримувати лише ті ВПО, які проживають там, де зона бойових дій, і вони не можуть повернутися додому. А також ті, у кого пошкоджене майно.

Зараз дивляться

– З травня виплати отримуватимуть ті, хто проживають у зоні бойових дій і не можуть повернутися. Або ті, у кого пошкоджене майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували у наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їм дякуємо. То ось таким людям виплати припинятимуться з травня.

Наприклад, умовно кияни, в яких не зруйнована домівка, перебувають у Львові, то їм виплати з травня зупинять, навіть якщо вони й надалі залишатимуться там.