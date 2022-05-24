Травень, 24 в 19:59

Українські партизани в тимчасово окупованих містах залишають послання російським загарбникам.

У Запорізькій області для окупантів підготували листівки із закликом повертатися додому або готуватися до знищення на українській землі так, як раніше підпільники знищували нацистів.

Також рашистам нагадують, що як і свого часу нацистів, на них чекатиме Нюрнберзький трибунал.

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Такі листівки з’явилися у Бердянську, Токмаку, Мелітополі, Великому Бурлуку та інших тимчасово окупованих містах Запорізької області.

— Російський солдат, якщо ти не хочеш бути нацистом XXI століття, то йди з нашої землі! В іншому випадку на тебе чекає доля гітлерівських солдатів і Нюрнберзький трибунал! Ми шануємо пам’ять наших дідів-партизанів та продовжуємо їхні традиції зі знищення сил ворога на окупованих територіях, – йдеться у тексті листівок.

Відео зі зверненням до росіян опублікувала в соцмережах Територіальна оборона Збройних сил України.

На опублікованих знімках видно, що такі листівки розклеюють біля під’їздів будинків, на бетонних стовпах, зупинках громадського транспорту, медичних закладах тощо.

Джерело: Територіальна оборона ЗС України

Фото: Територіальна оборона ЗС України