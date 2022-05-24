Травень, 24 в 19:42

З 14 квітня Національний банк України дозволив банкам продавати українцям іноземну валюту. Це рішення дозволяє боротися з нелегальним обміном валют, а отже, знизити ризики для громадян.

При цьому банки зможуть видавати іноземну готівку в обсязі, який розраховується як різниця купленої та проданої валюти.

Чи можна купити валюту в банках та на яких умовах, дізнавалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

Чи реально придбати валюту

Сьогодні банки та фінустанови продають готівкову валюту, і її реально купити, але лише ту, яку перед тим банк викупив у населення. Йдеться про загальні накопичені обсяги, а не про денний обіг.

Тобто купити можна лише долари та євро, які фінустанови самі купили у громадян, без залучення додаткових обсягів валютної готівки.

– Придбати валюту цілком реально, хоча, враховуючи обмеження, не можна однозначно стверджувати, що це вдасться зробити будь-якої миті у першому ж відділення банку, що трапиться. Адже придбати можна лише ту валюту, яку раніше інші люди продали банку. Якщо в касі є залишки купленої іноземної готівкової валюти – її продадуть, – зазначає директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько.

У НБУ наголосили, що безготівковий продаж валюти банками фізичним особам залишається під забороною.

На яких умовах можна купити валюту

Оскільки українці неохоче несуть валюту в банки, можливість її купівлі обмежена. Головна причина, чому не у всіх банківських касах вдасться знайти долари чи євро – цінові обмеження.

Разом з дозволом продажу валюти, НБУ визначив особливості встановлення курсів. Тобто продавати долари чи євро банкам можна лише за певним курсом:

на день здійснення операції курс купівлі не може бути нижчим, ніж офіційний курс НБУ. Тобто долари банки купляють мінімум за 29,25 грн;

курс продажу не може перевищувати офіційний більш ніж на 10%. Таким чином, банки мають продавати долари максимум за 32,17 грн за $1.

Крім того, з метою недопущення неконтрольованого виведення капіталу за кордон НБУ заборонив банкам достроково погашати кредити, отримані ними від нерезидентів.