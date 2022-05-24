Кабмін спростив передачу усиновлювачам дітей, тимчасово евакуйованих за кордон

Травень, 24 в 20:41

Раніше усиновлювачі особисто забирали дітей із закладу чи сім’ї, в якій вони виховувалися, у присутності працівника служби у справах дітей. Кабмін спростив цю процедуру.

– Уряд врегулював механізм передачі дитини, тимчасово евакуйованої (переміщеної) на територію іншої держави, у сім’ю усиновлювачів, – повідомляє Мінсоцполітики.

Необхідність врегулювання цього питання полягає в тому, що в умовах воєнного стану присутність представника служби у справах дітей за кордоном для передачі дитини усиновлювачам є великою проблемою.

– Тому передбачено передачу дитини за умови набуття чинності відповідного рішення суду в присутності представника консульської установи України, – пояснюють у відомстві.

В Україні з різних установ уже евакуйовано понад 6 тис. дітей, із них понад 3,7 тис. – за межі України. У складі сімейних форм виховання евакуйовано понад 4 тис. дітей, серед них понад 3 тис. – за кордон.

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Серед них є діти, рішення про усиновлення яких уже ухвалено судом. Зокрема, п’ятеро дітей усиновлено громадянами США та Італії, відповідні рішення суду набрали чинності.

У найближчі два-три тижні набудуть чинності судові рішення щодо ще 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених американцями та італійцями.