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Факти / Україна / Суспільство

Російські війська обстріляли два населених пункти на Сумщині

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
війна в Україні
Фото: Depositphotos

Росіяни обстріляли у Сумській області прикордонні населені пункти. Про це повідомило Оперативне командування Північ.

— Зафіксовано вісім вибухів у районі населеного пункту Товстодубове та сім мінометних обстрілів з території РФ у бік села Бояро-Лежачі.

Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати, поранення серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Попри те, що українські захисники звільнили Сумську область, російські окупанти майже щодня продовжують її обстрілювати.

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21 травня російські окупанти обстріляли населені пункти Білопільської громади і Сумського району. Голова ОВА Дмитро Живицький зазначив, що ворог вів обстріл з танків, РСЗВ та артилерії.

Ще раніше Живицький повідомляв про провалені спроби проникнення через кордон російських диверсійно-розвідувальних груп.

Джерело: ОК Північ

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