Шлюбний бум: за три місяці війни в Україні побралися майже 52 тис. пар

Травень, 24 в 17:50

Українці, всупереч воєнним діям та частковій окупації, продовжують закохуватися, створювати нові сім’ї та народжувати дітей. За три місяці війни побралися майже 52 тис. пар і народилося понад 48 тис. дітей.

– З 24.02.2022 до 23.05.2022 органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 48 321 актовий запис про народження та 51 959 актових записів про шлюб, – повідомляє Міністерство юстиції України.

Щоправда, дані з тимчасово окупованих територій враховано не у повному обсязі.

У Мін’юсті констатують, що шлюбів значно більше, ніж було у мирний час – це пов’язано з воєнним станом. Оскільки тепер подати заяву на одруження і офіційно оформити стосунки можна за день, а реєстрація може відбуватися у будь-якому органі ДРАЦСу (Державної реєстрації актів цивільного стану, – Ред.) на території, де не ведуться бойові дії.

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У певних умовах шлюби можуть реєструвати не лише працівники органів ДРАЦС, а, скажімо, поліцейські або ж військові. Це стосується жінок і чоловіків, які несуть службу. Їм дозволили одружуватись навіть дистанційно.

Нагадаємо, за перший місяць війни в Україні побралися понад 15 тис. пар і народилося стільки ж дітей.