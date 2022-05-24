Травень, 24 в 15:25

Червень 2022 року буде спекотним, а кількість опадів – у межах місячної норми, прогнозують синоптики Укргідрометценту.

За їхніми даними, у перший місяць літа середня температура очікується в діапазоні +18 +23, в гірських районах трохи нижче – від +15 до +19. Ці температурні показники на +1 +1,5 вище за норму, тому є надія, що червень порадує українців теплою погодою.

Кількість опадів буде в межах місячної норми – прогнозують 49-108 мм, у Карпатах – 109-164 мм.

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Згідно з багаторічними спостереженнями за погодою, зазвичай нормою для червня є середня температура +17 +22, для гірських районів – від +11 до +18.

Водночас за роки незалежності в Україні фіксувалися температурні мінімуми у червні – від 0 до +9. У Карпатах, горах Криму, північних, північно-західних та східних областях – місцями від 0,3 до -3, на високогір′ї Карпат – до -5.

Абсолютний максимум температури повітря у червні – від +32 до +38. У південних та східних областях – місцями +39 +39,8, в Карпатах та горах Криму +25 +33.

Щодо опадів – нормою вважається 39-93 мм, в Карпатах – до 101-184 мм, в Криму – місцями до 28-37 мм.

Синоптики кажуть, що для червня також дуже характерні грози, град та шквали.