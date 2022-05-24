У Бабиному Яру представники релігійних конфесій помолилися за мир в Україні
У Меморіальному комплексі Бабин Яр представники різних релігійних конфесій помолилися за мир в Україні. Вони приїхали переважно із європейських країн на запрошення мера Віталія Кличка.
Ще у березні Кличко попросив їх висловити солідарність із українським народом. Місію довелося готувати понад два місяці. Це було пов’язано, передусім, із небезпекою. Адже у березні частина Київщини була під окупацією.
Майже через два місяці після звільнення області від окупантів подорож вдалося організувати. До столиці релігійні діячі доїжджали автобусом із Варшави. Подорож зайняла 48 годин.
— Країна у стані війни – то завжди місце небезпеки, але ми хотіли продемонструвати вам свою солідарність. Адже українці живуть у цьому стані щодня. Я у захваті від стійкості українців, від їхньої працелюбності.
За довгу подорож я побачив, як багато людей працюють на землі: старі та молоді. Країна живе, і ми молимося, аби Бог вас підтримав, і ви знову були вільними, – сказав експомічник генсека Мусульманської ради Британії імам шейх Ібрагім Могра.
Усі представники конфесій переконані, молитва – це дуже сильна зброя, і “якщо просити у Бога миру, він його дасть”.
Англіканський єпископ із Британії, преподобна Джо Бейлі Веллс приєдналася до делегації, дізнавшись про можливість відвідати Київ. У неї в помешканні живуть біженці із Маріуполя. Усе містечко Доркінг у графстві Суррей з лютого майорить синьо-жовтими прапорами. Тож питання їхати чи не їхати не стояло.
— Ісус завжди із тими, хто страждає. І Україна нині у центрі молитов усього світу. Звісно, ризик є, війна триває три місяці, і не мусимо про неї забувати. Світ має нагадувати Україні, він її любить і не забуває, – сказала вона.
Серед організаторів події – Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр. Його генеральний директор Максим Рабінович вважає, що важливо нагадувати всьому світу, що наразі відбувається в Україні.
— Бабин Яр, звісно, є однією із визначних точок Києва та України в цілому. Це місце, де відбувся геноцид, ми розуміємо, що зараз відбувається геноцид українського народу. І дуже важливо підкреслити не українцям, а підкреслити всьому світу, що відбувається в Україні.
24 травня у релігійних діячів запланований візит до Ірпеня, а завтра, 25 травня, вони зустрінуться із представниками державної влади та мерії.