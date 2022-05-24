У Харківському метрополітені скоротять інтервал руху між потягами

Травень, 24 в 14:46

У Харківському метрополітені скоротили інтервали руху потягів – на Холодногірсько-заводській лінії він становитиме близько 10 хвилин. Відзавтра на Салтівській та Олексіївській лінії встановлять інтервали до 15 хвилин між потягами.

Харківський метрополітен відновив роботу 24 травня, рівно через три місяці після початку повномасштабної війни в Україні.

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Перші потяги зараз курсують з інтервалом руху 30 хвилин. Харківський міський глава Ігор Терехов зазначив, що вже завтра на Холодногірсько-Заводській лінії інтервал скоротиться до 10 хвилин, а на інших гілках метро – до 15 хвилин.

За його словами, зараз на лінії Харківського метрополітену не можна випустити більше потягів, оскільки ворожа армія бомбила депо, а частина вагонів постраждала. Працівники метро у рекордно стислий термін запустили рух залізничного транспорту, здійснивши велику роботу з відновлення інфраструктури.

Потяги в метро у Харкові курсують у всіх напрямках, крім ділянки від Академіка Павлова до Героїв праці. Держпром працює як пересадковий вузол, тобто не можна зайти на станцію та вийти з неї. Зараз є можливість лише перейти на станцію Університет та навпаки. Графік роботи метрополітену для пасажирів – з 7:00 до 19:00.

Джерело: Харківська міська рада

Фото: Харківська міська рада