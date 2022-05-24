У Кропивницькому суд зобов’язав прихильника РФ вивчити пісню Батько наш Бандера

Травень, 24 в 14:44

У Кропивницькому суддя зобов’язав 19-річного хлопця, який агітував за “рускій мір”, вивчити гімн України, розділ з Конституції, пісню про Степана Бандеру, та вірш Любіть Україну.

Пресслужба Верховної Ради України зазначила, що 19-річний переселенець із Харкова втік на Кіровоградщину від війни, “утім погляди свої не змінив — і за справу взялися правоохоронці, а потім і суд”.

Хлопця, який після повномасштабного вторгнення агітував за “рускій мір” у соціальних мережах, визнали винним у кримінальному правопорушенні, але відпустили на іспитовий термін два роки.

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За ухвалою, за два роки іспитового терміну він має вивчити напам’ять: гімн України, IX розділ Конституції про територіальний устрій, пісню Батько наш – Бандера, Україна – мати, вірш Володимира Сосюри Любіть Україну.

Для закріплення матеріалу суд призначив молодику також прочитати повість Миколи Гоголя Тарас Бульба та роман Анатолія Дімарова І будуть люди.

Раніше Головне управління розвідки зазначило, що кремлівські політтехнологи змінюють свою пропаганду, щоб зменшити ганьбу від програшу у війні.

Зазначається, щоб змінити уявлення росіян про військову “непереможність” та підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами ЄС та НАТО.