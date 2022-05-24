Травень, 24 в 19:09

Керівник піротехнічної групи управління ДСНС у Чернігівській області Михайло Ільєв розповів про найпопулярнішого пса України на прізвисько Патрон.

Він зазначив, що потрібно добре подумати, перш ніж купувати пса породи джек-рассел-тер’єр. Такі собаки дуже активні, вони постійно хочуть гуляти та чимось займатися.

– Вони надзвичайно активні, їм постійно потрібно гуляти і чимось займатися. Якщо просто завести собаку і залишити її вдома, то, звичайно, квартири не буде. Вони шукатимуть собі певну роботу, адже це мисливська порода. Щоб зламати їхній певний темперамент, характер – потрібно дуже багато часу. Ми ним займалися, ходили до кінолога, на заняття, і щодня я додатково з ним займаюсь. Не так все просто, – сказав Михайло Ільєв.

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Зазначимо, що пес Патрон служить у команді піротехніків і щодня допомагає саперам розміновувати територію, яка була окупована російськими військами.

Він має свій акаунт в Instagram, за яким стежать 273 тис. підписників.

За три місяці війни Патрон став улюбленцем багатьох українців. А компанія Укрпошта навіть анонсувала випуск марки зі знаменитим псом.