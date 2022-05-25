Травень, 25 в 16:14

Binance — найбільша світова блокчейн-екосистема та постачальник інфраструктури для криптовалютної галузі. У перші дні повномасштабного вторгнення, Binance створила Фонд екстреної допомоги для надання негайної підтримки та безпечного прихистку біженцям.

Пожертвування Binance у розмірі $10 млн – одне з найбільших пожертвувань, зроблених приватною компанією для України.

У Binance діє послуга за якою кожен український біженець, який тимчасово перебуває в ЄС, може оформити собі карту та отримувати на неї виплати.

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Про те як замовити та використовувати картку Binance, дізнавалися Факти ICTV.

Картка Binance для українських біженців

На сайті компанії зазначається, що біженці, які звернулись до місцевих некомерційних організацій та подали заявку на отримання криптовалютних карток Binance, отримають 75 BUSD щомісяця.

Основна мета криптокартки — підтримати біженців і надати їм швидкий, простий і повністю функціональний платіжний інструмент для надсилання, отримання та купівлі товарів за допомогою криптовалют.

Binance Charity також співпрацює з Rotary Kyiv, Паляниця та iSans для доставки прямих крипто-пожертв біженцям та внутрішньо переміщеним особам.

Картка доступна користувачам Binance з України, які проживають у Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Республіка Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Гібралтар, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція.

Хто може отримати

У програму приймають українських біженців та ВПО, які найбільше потребують фінансової підтримки:

соціально незахищені особи;

расові та етнічні меншини;

незастраховане, малозабезпечене населення;

люди похилого віку та особи з несприятливим станом здоров’я.

Українські біженці та ВПО, які відповідають вимогам, отримуватимуть раз на місяць $75 на людину. Допомога буде надходити протягом трьох місяців.

Як замовити картку

Аби почати отримувати допомогу, спочатку необхідно замовити картку Binance:

зареєструйтесь

на етапі реєстрації ви маєте вказати свою українську юридичну адресу місця реєстрації, що вказана в паспорті. Важливо: при проходженні верифікації вказуйте ваше ім’я та прізвище латиницею;

після реєстрації ви опинитесь на своїй сторінці Binance;

для реєстрації картки знайдіть розділ Фінанси та натисніть картка Binance Visa;

розпочніть процес реєстрації заявки на створення, перевіривши ініціали на картці та натисніть Далі;

придумайте та введіть пароль;

у розділі Додаткова інформація вам необхідно вказати поточну адресу проживання зі списку країн ЄС. Відповідно, ця адреса має відрізнятися від вашої української, яку ви вказали під час реєстрації та верифікації акаунта;

уважно перечитайте дані та ознайомтесь з політикою і умовами користування;

підтвердьте завершення процесу замовлення картки, натиснувши Ордер.

Готово! Ви успішно оформили Binance Card для біженців та маєте доступ до повної інформації картки.

Вашу віртуальну картку Binance буде оформлено одразу після успішного замовлення. Доставка фізичної картки залежить від країни вашого тимчасового проживання – від двох до восьми тижнів.