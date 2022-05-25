Потрібно звільнити окуповані території: Мотузяник про можливий контрнаступ ЗСУ

Травень, 25 в 17:21

Підрозділи Збройних сил України мають намір звільнити всі тимчасово окуповані території нашої держави, на які вторглись російські війська. Тому рано чи пізно контрнаступ українських захисників відбудеться.

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник зазначив, що наразі стратегічним замислом оборони нашої держави зосереджено на звільненні всієї території.

– І рано чи пізно широкі контрнаступальні дії мають відбутися. Водночас усе залежатиме від загальної обстановки, яка наразі склалася на Сході та Півдні. Коли це (контрнаступ, – Ред.) відбудеться, я, звичайно, говорити не готовий. Безумовно, ми будемо звільняти наші землі від російських окупантів, – переконаний речник Міноборони України.

За його словами, ворожі війська посилюють напругу на українсько-російському кордоні у Брянській та Курській областях РФ. Російська армія намагається запобігти перекиданню наших військ на інші гарячі напрямки.

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У Міноборони наголосили, що існує ймовірність продовження ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, а також артилерійських обстрілів прикордонних районів України.