Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що розпочалася фактична анексія Росією українського портового міста Маріуполь.

За його словами, ватажки самопроголошеної “ДНР” анонсували російську паспортизацію населення.

— Топ-новина про паспорти Росії для Херсона і Запоріжжя не буде повною, якщо не додати, що саме сьогодні “ДНР” дала старт для Маріуполя та наново окупованих територій Донецької області отриманню російських паспортів без отримання паспорту “ДНР”.

Фактична анексія, зокрема Маріуполя, почалась, – написав Андрющенко у своєму Telegram-каналі.