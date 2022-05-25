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Факти / Україна / Суспільство

Росія фактично розпочала анексію Маріуполя – радник мера міста

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Маріуполь
Фото: Depositphotos

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що розпочалася фактична анексія Росією українського портового міста Маріуполь.

За його словами, ватажки самопроголошеної “ДНР” анонсували російську паспортизацію населення.

— Топ-новина про паспорти Росії для Херсона і Запоріжжя не буде повною, якщо не додати, що саме сьогодні “ДНР” дала старт для Маріуполя та наново окупованих територій Донецької області отриманню російських паспортів без отримання паспорту “ДНР”.

Фактична анексія, зокрема Маріуполя, почалась, – написав Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене надання громадянства РФ для мешканців Херсонської та Запорізької областей України. Документ із підписом Путіна опублікований на офіційному порталі правової інформації.

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Такий крок головного кремлівського злочинця означає примусову паспортизацію жителів тимчасово окупованих територій України російськими військовими та їхніми посіпаками із терористичних квазіформувань.

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Хочуть повністю взяти під контроль: Маляр про роздачу паспортів РФ на окупованих територіях

Джерело: Петро Андрющенко

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