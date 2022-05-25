У мобільному додатку Дія запустили опитування про володіння зброєю
У мобільному застосунку Дія з’явилось нове опитування, в якому кожен повнолітній українець може поділитися своєю думкою про можливе володіння зброєю серед цивільного населення. Воно триватиме протягом семи днів.
– Опитування триватиме сім днів. Взяти участь можуть тільки повнолітні користувачі мобільного застосунку Дія. Якщо ви ще не з нами — завантажуйте Дію у свій смартфон, розповідайте друзям та рухаймося до електронної демократії разом, – йдеться у повідомленні.
Долучитися до нового опитування можна у мобільному застосунку Дія. У розділі Послуги клікніть на Опитування та оберіть один із трьох варіантів:
- для спеціальних потреб (пістолети можуть мати всі громадяни України, які відповідають закону, проте носити зброю заборонено. Зберігати можна буде тільки вдома, використовувати у тирах і на стрільбищах);
- для особистого захисту (пістолети можуть мати всі громадяни України, які відповідають вимогам закону, і можуть вільно носити з собою у громадських місцях);
- я проти (пістолети категорично не повинні бути в обігу серед цивільного населення).
Опитування створено за ініціативи Міністерства внутрішніх справ. Результати опитування можна буде дізнатися після його завершення у вигляді статистичних даних.