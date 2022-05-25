Травень, 25 в 18:00

Аби зменшити витрати на електроенергію, усе більше споживачів переходять на зонні тарифи. Тобто це окремі тарифи на електроенергію для денних і нічних періодів доби.

Особливості тарифу день/ніч та як його підключити – читайте в нашому матеріалі.

Що таке зонні тарифи

Це тарифи, диференційовані за періодами часу. В Україні вони є двох варіантів – двозонний та тризонний. Відповідно, двозонний ділить добу на два періоди (день/ніч), а тризонний – на три (ніч/піковий/напівпіковий).

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Двозонне диференціювання:

50% фіксованої ціни — з 23:00 до 7:00 — 0,72 грн/кВт-год та 0,84 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно;

та 0,84 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно; 100% фіксованої ціни — з 7:00 до 23:00 — 1,44 грн/кВт-год та 1,68 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно;

Тризонне диференціювання:

150% фіксованої ціни — з8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 (години максимального навантаження) — 2,16 грн/кВт-год та 2,25 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно;

та 2,25 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно; 100% фіксованої ціни — з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 (напівпіковий період) — 1,44 грн/кВт-год та 1,68 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно;

та 1,68 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно; 40% фіксованої ціни — з 23:00 до 7:00 — 0,576 грн/кВт-год та 0,672 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно.

Ділити добу на такі зони дуже вигідно, оскільки нічний тариф на електроенергію в Україні як мінімум вдвічі дешевший, ніж базова ставка.

Тож підключивши тариф день/ніч можна перенести більшу частину власного споживання електроенергії на період з 23.00 до 7.00 та заощадити чверть на оплаті рахунків за електрику.

Як підключити тариф день/ніч

Для цього необхідно замінити лічильник. З метою переходу на багатотарифний облік електричної енергії необхідно звернутися до групи з обслуговування споживачів регіонального обленерго за місцем проживання та подати заяву.

Спеціалісти допоможуть обрати тип електролічильника, підготують договір про надання послуги та оголосять загальну вартість послуг (вартість лічильника, його заміна, транспортні витрати).

Оплата за заміну лічильника на багатотарифний облік здійснюється коштами споживача.

Після підписання договору спеціалісти приїдуть до вас, замінять лічильник та внесуть зміни до договору. З моменту встановлення нового електролічильника, ви автоматично перейдете на відповідний тариф.