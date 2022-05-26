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Факти / Україна / Суспільство

Коли отримають пенсії мешканці окупованих територій України

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Коли отримають пенсії мешканці окупованих територій України
Фото: Depositphotos

Пенсіонери, які зараз перебувають в окупації, зможуть отримати виплати, коли опиняться на безпечній території, але це стосується лише тих, хто до початку повномасштабного вторгнення РФ отримував пенсії через Укрпошту.

Про це заявив на брифінгу глава Пенсійного фонду України Євген Капінус.

За його словами, українці, які раніше отримували пенсії на банківську картку, і зараз одержують їх вчасно.

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– На деокупованих територіях Укрпошта практично одразу намагається докласти максимум зусиль, щоб здійснити усі виплати за пенсійними зобов’язаннями. Якщо подивитися, то і Харків, і Київська область, і Сумська область максимально швидко розгортають свої пересувні та стаціонарні відділення, – розповів Капінус.

Раніше у ПФУ запевнили, що немає жодних передумов для затримки виплати пенсій у червні.

Заплановані наступного місяця перерахунки пенсій також будуть проведені вчасно. Це стосується людей, які продовжують працювати і отримують пенсійні виплати.

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