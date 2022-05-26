Оновлюватиметься у режимі реального часу: в Україні запустять єдину базу вакансій

Травень, 26 в 15:32

В Україні планують створити єдину базу вакансій для перегляду більшої кількості варіантів можливого працевлаштування. Онлайн-ресурс оновлюватиметься у режимі реального часу, повідомляє Міністерство економіки України.

Державна служба зайнятості за участі Міністерства економіки України підписала договір про співпрацю та інформаційну взаємодію з п’ятьма найбільшими сайтами з працевлаштування: robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua.

Результатом співробітництва стане створення єдиної бази з вакансіями. Наповнення бази здійснюватиметься силами Державної служби зайнятості та агенцій з пошуку роботи. Оновлення ресурсу – у режимі реального часу.

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Міністр економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра зазначив, що швидке працевлаштування українців відіграє провідну роль у відновленні економічної активності.

– Важливо забезпечити максимальне працевлаштування українців. Ми створюємо платформу, яка консолідує інформацію про роботодавців та шукачів роботи, локалізуємо пропозиції на ринку праці та дані про кадровий потенціал на одному майданчику, що дозволить підприємцям швидко знайти працівників, а людям роботу, – переконаний міністр.

Сайти з пошуку роботи також отримають доступ до даних Державної служби зайнятості та зможуть розміщувати інформацію про вакансії на своїх сайтах. Це дозволить додатково інформувати українців про всі варіанти працевлаштування.