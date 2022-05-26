ООН повинна прокинутися: необхідно розблокувати портову інфраструктуру України – Яценюк

Травень, 26 в 9:44

Завершення війни в Україні повинно одразу відкрити ворота для нового плану Маршалла, в якому мають взяти участь Європейський Союз, США, країни Великої сімки, міжнародні інститути та інші організації, які хочуть допомагати нашій державі.

Без конфіскації російських державних і приватних активів, позбавлення можливості військової машини РФ від газових і нафтових доларів, війна на виснаження буде корисною лише країні-агресору, переконаний глава Київського безпекового форуму та прем’єр-міністр України (2014-2016 років) Арсеній Яценюк.

– Не вирішивши проблеми конфіскації російських активів, ми тільки стимулюємо російську агресію. Тому що росіяни знатимуть, що вони не платять нічого за агресію, – вважає він.

Яценюк наголосив, що Російська Федерація додатково ще й отримує кошти за енергоносії. Завдання світу – допомогти розблокувати портову інфраструктуру України, щоб держава мала валютний виторг, інакше уряд не зможе балансувати українську економіку.

Зараз дивляться

– ООН нарешті повинна прокинутися і хоча б щось зробити. Це повинен бути перший крок. Тому що не розпочавши експорт, ми не матимемо валютного виторгу, – зазначив Яценюк.

Внаслідок російської повномасштабної агресії тимчасово окуповано 20% території, третину металургії, 40% врожаю зернових, значну частину інфраструктури. Проте найголовніше – це втрати людського потенціалу. За результатами останніх соцопитувань, люди найбільше переймаються через втрату роботи, нестачу ліків, пальне та житло.

За прогнозами, до кінця року темпи збільшення цін становитимуть близько 20%. Яценюк наголосив, що зараз іншого шляху для компенсації неймовірного дефіциту пального, ніж імпорт, не існує. Тому логістика повинна бути зараз на першому місці.

Джерело: Київський безпековий форум