Травень, 26 в 18:57

До кінця травня відкриють проїзд відбудованим мостом у Стоянці, хоч наразі лише лівою смугою руху.

Про це розповів перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Він повідомив, що відновлення мосту почалось відразу після звільнення області від окупаційних військ РФ.

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Наразі у Стоянці вдалось повністю відновити переправу та встановити на тимчасові опори монолітну плиту, зверху якої уклали верхній шар асфальтобетонного покриття.

На сьогодні дорожники завершують наносити розмітку, встановлюють дорожні знаки та відновлюють відбійники. В результаті цим шляхом зможуть проїжджати не лише легкові автомобілі, а й вантажний транспорт, що значно полегшить пересування у напрямку Київ-Житомир. Проїзд тимчасовою переправою, що споруджена поруч, обмежена для великовантажного транспорту.

Під Києвом будівельники за півтора місяця відновили одну смугу мосту, що веде до Житомира / 8 фотографий

Андрій Івко розповів, про співпрацю будівельників та Укравтодору у процесі спорудження мостів.

– ЗСУ мають понтонні переправи, вони влаштовують, ми влаштовуємо під’їзди, переходи. Тому це спільна справа, коли ми допомагаємо ЗСУ, а ЗСУ допомагає нам, – заявив заступник голови Укравтодору.

Щодо правої смуги руху мосту, то її лише почали відновлювати. Завершення будівництва мосту очікується до кінця року, заявив Андрій Івко.

Наразі робітники розчищають місце руйнування від будівельного сміття, яке залишилось після підриву. Бригади працюють цілодобово.