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Факти / Україна / Суспільство

У Львові нададуть допомогу дітям захисників України: як отримати

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
У Львові нададуть допомогу дітям захисників України: як отримати
Фото: Depositphotos

У Львові діти захисників України можуть отримати одноразову матеріальну допомогу від 3 до 7 тис. грн.

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Хто зможе отримати допомогу

У пресслужбі міськради повідомили, що Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій приймає документи для надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні — мешканців Львівської міської територіальної громади.

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Одноразову матеріальну допомогу надають дітям віком до 18 років у таких розмірах:

  • дітям осіб, які брали безпосередню участь в АТО/ООС та загинули (пропали безвісти), постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні — 6 тис. грн на кожну дитину;
  • дітям з інвалідністю учасників АТО/ООС (зокрема бійців-добровольців, які визнані такими за процедурою, встановленою Львівською обласною радою), постраждалих учасників Революції Гідності — 7 тис. грн на кожну дитину;
  • дітям осіб з інвалідністю внаслідок війни з-поміж учасників АТО/ООС (зокрема бійців-добровольців, які визнані такими за процедурою, встановленою Львівською обласною радою), постраждалих учасників Революції Гідності, зокрема:
  1. осіб з інвалідністю внаслідок війни І−ІІ групи — 4 тис. грн на кожну дитину;
  2. осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи — 3 тис. грн на кожну дитину.

Як отримати виплату

Для отримання одноразової матеріальної допомоги один з батьків дитини або опікун має подати заявку за встановленою формою до Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій.

Заяви приймаються до 29 вересня за адресою вул. Пекарська, 41.

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